مصري ينتقم لابنة عمه التي قتلت في "ليلة حنّتها" قبل عامين

شهدت منطقة عزبة العطا الله، التابعة لمحافظة القليوبية، مشاجرة بين طرفين أقارب بسبب خلافات سابقة على إثر واقعة مقتل عروس قليوب يوم حنتها على يد عريسها.

وأقدم ابن عم العروس المقتولة على قتل نجل عمته، شقيق العريس القاتل، بإطلاق عيار ناري "فرد خرطوش" عليه أودى بحياته.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وألقي القبض على المتهم وجرى تحريز السلاح المستخدم بالواقعة، وأمرت جهات التحقيق بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى، والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تلقت إخطارا من شرطة مركز قليوب، بوفاة شخص يدعي "ص. ا" مقيم بدائرة المركز على يد ابن خاله "ع. م"، حيث تربص المتهم للمجني عليه أثناء شرائه فاكهه بافتعال مشادة كلامية بينهما، وأخرج فرد خرطوش من طيات ملابسه، وأطلق صوبه عيارا ناريا أودى بحياته على الفور.

وجرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وكشفت التحريات أن طرفي المشاجرة أقارب وكان بينهم خلافات سابقة بسبب واقعة قتل الفتاة المعروفة إعلاميا بـ عروس قليوب، والتي قتلها ابن عمتها "عريسها"، يوم حنتها وقبل عرسها بيوم وذلك منذ عامين، وبالتحديد عام 2021، واستمرت تلك الخلافات منذ عامين حتى وصلت ذروتها بأن تربص المتهم للمجني عليه أثناء شرائه الفاكهة، وافتعل مشاجرة معه انتهت بقتله.