حل لغز عمره قرن بشأن الزلازل

تتعرض المملكة المتحدة إلى ما بين 200 و300 هزة صغيرة إلى متوسطة الحجم كل عام، تحدث في الغالب على طول الجانب الغربي من البر الرئيس لبريطانيا.

وكشف باحثون من جامعة كامبريدج ومعهد دبلن للدراسات المتقدمة، أن الاختلافات في سمك الصفائح التكتونية ترتبط مباشرة بتوزيع الزلازل في بريطانيا وأيرلندا وحول العالم.

وتحل الدراسة لغزاً دام لأكثر من قرن؛ إذ وجد الباحثون أنَّ الغلاف الصخري رقيق وضعيف تحت غرب بريطانيا، ما يعني حدوث زلازل في جميع أنحاء هذه المنطقة. في المقابل، تقع أيرلندا على قمة الغلاف الصخري السميك والقوي، ما يفسر عدم وجود الزلازل.