أكبر «بنك للبذور» يحمي النباتات من الزوال

يشكّل «ميلّينيوم سيد بنك» في الريف الإنجليزي إلى الجنوب من لندن أكبر بنك للبذور في العالم، إذ يحفظ عند حرارة 20 درجة دون الصفر في خزائنه المقاومة للفيضانات والقصف والواقعة تحت الأرض، 40 ألف نوع تعود إلى نباتات برية من كل أنحاء العالم.

والكثير من البذور يعود إلى أنواع مهددة بالانقراض، ما يجعل هذا الموقع في سباق مع الزمن، إذ إن 2 من كل 5 أنواع عرضة لهذا الخطر، بحسب العلماء.

بالنسبة لمخرج الأفلام الوثائقية ديفيد أتينبورو، وهو مرجع عالمي رئيسي في مجال العلوم الطبيعية، فإن بنك البذور هذا «قد يكون أهم مبادرة للحفاظ على البيئة تم تنفيذها على الإطلاق».

ويوضح البروفيسور جون ديكي، المسؤول عن هذا المشروع، أن الهدف من هذه المبادرة يتمثل في «الحفاظ على الأنواع البرية من خلال البذور، لمنع هذه الأنواع من الاختفاء على المدى الطويل».

ويتم تخزين 2.5 مليار بذرة في المكان، بجميع الأشكال والألوان والأحجام، وهي تنتمي إلى 40 ألفاً و20 نوعاً مختلفاً من 190 دولة.

وتمثل هذه البذور 20% من نباتات العالم. وتعطى الأولوية للنباتات المهددة، لا سيما بسبب تغير المناخ. ولكن أيضاً للنباتات المتوطنة، والتي لا يمكن العثور عليها إلا في منطقة جغرافية محددة..

وثمة مكان أيضاً للنباتات ذات الفائدة للسكان، من وجهة نظر طبية أو اقتصادية.

ويوضح جون ديكي أن «الأنواع النباتية مهددة لأسباب عدة خصوصاً تعديل استخدام الأراضي للزراعة، فيما يؤدي تغير المناخ دوراً متزايداً» في هذا المجال.

ويتلقى الموقع كل أسبوع بذوراً جديدة من جميع أنحاء العالم، لتبدأ بعدها عملية حفظها. ويتم فحص البذور بالأشعة السينية للتحقق من وجود أمراض فيها.

لكل منها بطاقة تعريف، مع اسمها، وبلد المنشأ، وتاريخ وصولها إلى بنك البذور. ويتم تخزينها في عبوات زجاجية قبل تجميدها في أقبية تحت الأرض، بُنيت لمقاومة الفيضانات والقصف والإشعاع. ويدخل العلماء إلى هناك وهم يغطّون أنفسهم كما لو كانوا على قاعدة في القطب الشمالي أو القطب الجنوبي.

أكبر مجموعة من البذور هي تلك التي تنتمي إلى عائلة الأوركيد. ولكن هناك بالطبع نباتات نادرة، مثل أصغر زنبق الماء في العالم، أو ديشامبسيا أنتاركتيكا، ويسمى أيضاً عشب الشعر في القطب الجنوبي، وهو أحد النباتات المزهرة المحلية في القارة المتجمدة.