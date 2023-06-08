القرية العالمية تعلن عن تاريخ بدء موسمها الجديد

أعلنت القرية العالمية عن افتتاح موسمها الـ 28 في 18 أكتوبر المقبل، على أن تستمر فعالياتها حتى 28 أبريل 2024.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، استجابة منها للطلب المتنامي والإقبال الكبير من الجمهور، القرية العالمية تعلن عن افتتاح موسمها الـ 28 قبل أسبوع من الموعد المعتاد، وتحديداً في 18 أكتوبر المقبل، على أن تستمر فعالياتها حتى 28 أبريل 2024، لإتاحة المجال أمام زوّارها للاستفادة من أسبوع إضافي من موسمها الجديد.