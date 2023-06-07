مفاجآت صيف دبي تعود.. مع كل هذه العروض

تنطلق الدورة الـ26 من مفاجآت صيف دبي التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة خلال الفترة في 29 يونيو الجاري وتستمر حتى الثالث من سبتمبر المقبل، لتقدم الكثير من التجارب الممتعة، والفعاليات الترفيهية، والتخفيضات والجوائز على مدار 67 يوماً.

وستتضمن مفاجآت صيف دبي مجموعة من الحفلات الموسيقية والفعاليات والتجارب المتنوعة، إذ تنطلق الأجواء المبهجة لمفاجآت صيف دبي في أنحاء المدينة بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وسيكون الجمهور على موعد مع حفلة افتتاحية بمناسبة انطلاق مفاجآت صيف دبي 2023 والاحتفال بعيد الأضحى يحييها الفنانان حسين الجسمي وكاظم الساهر في الأول من يوليو المقبل في قاعة كوكا كولا أرينا.

كما سيُحيي «فنان العرب» المطرب محمد عبده في الثاني من يوليو المقبل حفلاً موسيقياً حياً في كوكاكولا أرينا، من ضمن الاحتفالات بعيد الأضحى.

ويمكن الاستمتاع بالكثير من الفعاليات والأنشطة العائلية التي ستُقام في مراكز التسوق والوجهات السياحية الشهيرة في دبي، إلى جانب السحوبات والتخفيضات والجوائز القيّمة، وتجارب الطعام وفنون الطهي المتنوعة، والتي تؤكد أن دبي وجهة مفضلة للزيارة على مدار العام. بالإضافة الى العروض الترويجية والباقات على الإقامة الفندقية مثل حملة «للأطفال مجاناً» المتوافرة في فنادق ومناطق جذب عديدة.

وستُقام هذا العام الدورة الثانية من المهرجان الموسيقي «بِيتْ ذا هِيتْ» (Beat the Heat) في ذا أجنده، مدينة دبي للاعلام، بعد النجاح الذي حققه العام الماضي. ويقدم المهرجان سلسلة من الحفلات الموسيقية الأسبوعية الحيَة لعدد من أشهر الفنانين العالميين والمحليين خلال يوليو وأغسطس المقبلين، بالتعاون بين مفاجآت صيف دبي، و«سبوتلايت» و«أنغامي».

وسيحيي الحفلات الغنائية فنانون عدة، من بينهم ويجز، وكايروكي، وأفرونتو، ومروان بابلو، وبالتي، وديسكو مصر، وأوتوستراد، ومسار إجباري، شارموفرز، والعديد غيرهم.