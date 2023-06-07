ما السر وراء وجود ثقب أسفل القفل؟

هل ورد إلى ذهنك أن تعلم فائدة الثقب الصغير الموجودة في أسفل القفل؟

إليكم سر وجود هذا الثقب الصغير كما ذكر موقع TELUGU WORLD، "reasonsbehindthe"، حيث أوضح الموقع الإلكتروني الذي يعنى بنشر نصائح وحيل ومعلومات باللغتين التيلجو والإنجليزية، أنه نظراً لأن القفل يُستخدام في كثير من الأحيان في الخارج، فإن الثقب الموجود في الأسفل تمنعه من الصدأ.

أما السبب الثاني فهو أن وجود هذا الثقب يسمح لمياه الأمطار بالتسرب، لهذا السبب يطلق عليهم اسم " فتحات التصريف".

بالإضافة إلى ذلك، تمنع الماء من التجمد داخل القفل، الأمر الذي قد يتسبب في أضرار جسيمة لعدم وجود غرفة تمدد، ولكن هناك أيضا استخدام آخر مفيد جدا للثقوب.

والفائدة الأخيرة هي أنه في حالة تعطل القفل لفترة وكان من الصعب فتحه وغلقه، يمكنك تشحيمه من خلال هذه الفتحة ببعض قطرات من الزيت الخاص بـ "تشحيم السيارات"، سيساعدك هذا على تليين القفل.