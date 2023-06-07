البرازيل تستعيد متحجّرة ديناصور نادر من ألمانيا

أُعيدت إلى البرازيل متحجّرة عائدة إلى نوع نادر من الديناصورات تعود إلى 110 ملايين عام، كان عُثر عليها في هذا البلد قبل إرسالها بصورة غير قانونية إلى ألمانيا، كما أعلنت الحكومة البرازيلية، أول من أمس.

وأفادت وزارة العلوم والتكنولوجيا البرازيلية بأن «متحجّرة أوبيراجارا جوباتوس»، وهو أول ديناصور غير طيري هيكله مشابه للريش، وكان عُثر على متحجّرة له في البرازيل، أُعيدت إليها أول من أمس.

ووصلت المتحجّرة إلى برازيليا مع وفد حكومي ألماني في زيارة رسمية، برئاسة وزيرة الخارجية، أنالينا بربوك.

والمتحجّرة عائدة إلى ديناصور مماثل بالحجم لدجاجة ومغطى بريش، وكان يعيش في ولاية سيارا البرازيلية. وكان باحثون أجانب قد عثروا على المتحجّرة في تسعينات القرن الماضي، ونقلوها إلى ألمانيا لإخضاعها لدراسة. وستكون المتحجّرة - التي كانت محفوظة في متحف التاريخ الطبيعي في كارلسروه جنوب غرب ألمانيا - جزءاً من مجموعة متحف «بلاسيدو سيداده نيوفنز» لعلم الحفريات في سيارا. وكان جدل أحاط بالمتحجّرة منذ ديسمبر 2020، مع نشر مقالة في مجلة علمية أفادت بأن أي عالم برازيلي لم يشارك في الدراسة، في تلميح إلى أن المتحجّرة أُخرجت من البرازيل بشكل غير قانوني.

وقال وزير الدولة البرازيلي للعلوم والتكنولوجيا، إيناسيو أرودا: «لولا تحرّك المجتمع العلمي البرازيلي، لما كنا نجحنا في استرداد المتحجرة»، مضيفاً أن «الحكومة الألمانية أبدت اهتماماً بمعركتنا وحققنا معاً هذا الإنجاز».