متحف نيويورك يحتفل بـ 100 عام من الفن وثقافة البوب

يحتفل متحف مدينة نيويورك بقرن من الفن وثقافة البوب بإقامة معرض جديد رئيس يسمى «هذه نيويورك.. 100 عام من الفن وثقافة البوب في المدينة».

وقالت المدير المؤقت للمتحف سارة هنري: «لدى ملايين من الأشخاص حول العالم فكرة عن مدينة نيويورك لأنهم عرفوا المدينة من خلال الأفلام والتلفزيون والموسيقى والأدب والصور». وأضافت: «المدينة هي موضوع سحر دائم يعاد تفسيره باستمرار لتكون مصدر إلهام للمبدعين من كل الأنماط».

وجاء على الموقع الإلكتروني للمتحف أن المعرض الذي يضم أعمالاً شهيرة ومغمورة عن نيويورك يعرض نسخاً مؤثرة وفي بعض الأوقات مرحة عن المدينة التي مازالت تأسر خيال العالم.

ويستمر المعرض حتى يونيو 2024 في متحف مدينة نيويورك بسنترال بارك في مانهاتن.