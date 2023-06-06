«سبايدر مان» الجديد يتربع على شباك التذاكر

تصدّر أحدث أفلام الرجل العنكبوت «سبايدر مان.. أكروس ذي سبايدر فيرس» شباك التذاكر في أميركا الشمالية في أول عطلة نهاية أسبوع يُعرض فيها، حسب شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة، أول من أمس.

وحقق الفيلم الذي تدور أحداثه في عالم متعدد الأكوان (ملتيفرس) الشائع في هوليوود حالياً، 120 مليون دولار في شباك التذاكر في كندا والولايات المتحدة، في انطلاقة ناجحة بصورة خاصة وأداء أفضل من الجزء السابق.

وحلّ في المركز الثاني فيلم «ذي ليتل مرميد» من استوديوهات «ديزني» مع إيرادات بلغت 40.6 مليون دولار. ويستند هذا الفيلم إلى قصة الرسوم المتحركة الشهيرة التي تعود إلى عام 1989 وتدور أحداثها في محيط جزيرة خيالية في منطقة البحر الكاريبي خلال ثلاثينات القرن الـ19. ويتناول العمل قصة حورية البحر آرييل (18 عاماً) (تؤدي دورها هالي بيلي) التي هي أصغر بنات الملك تريتون (خافيير باردم) السبع، الذي يحكم البحار من مملكته الموجودة تحت الماء.

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب «ذي بوغيمان» وهو فيلم رعب يستند إلى أحد كتب الأميركي ستيفن كينغ، مع إيرادات بـ12.3 مليون دولار.

وأتى في المرتبة الرابعة فيلم «غارديينز أوف ذي غالاكسي فوليوم 3» مع 10.2 ملايين دولار. وحلّ خامساً فيلم «فاست إكس»، أحدث أفلام سلسلة «فاست آند فيريوس» مع 9.2 ملايين دولار.