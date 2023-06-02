الآلاف يفرّون من حرائق غابات «غير مسبوقة» في كندا

طلبت السلطات في مقاطعة نوفا سكوشا في شرق كندا الأربعاء المساعدة من الجيش ومن الولايات المتّحدة لمكافحة حرائق غابات «غير مسبوقة»، يهدّد أحدها مناطق مأهولة في ضواحي مدينة هاليفاكس، ما دفع الآلاف من سكّانها إلى إخلائها.

وخلال مؤتمر صحافي، قال تيم هيوستن، رئيس وزراء نوفا سكوشا «نحن نمرّ بأزمة، ونحن نريد ونحتاج وسنقبل أيّ دعم يمكن أن نحصل عليه»، وأضاف «هذه الحرائق غير مسبوقة».

ووصف رئيس الحكومة الفيدرالية جاستن ترودو الوضع بأنّه «مفجع»، متعهّداً بتقديم دعم راسخ للمقاطعة.

وتتدفّق المساعدات على المقاطعة، إذ أرسلت أونتاريو شاحنات لإطفاء الحرائق في حين أرسلت الولايات المتّحدة إطفائيين للمساعدة في إخماد الحرائق، بينما أرسلت مناطق كندية مجاورة عشرات الطائرات المتخصصة بمكافحة الحرائق، كما انضمّ أفراد من خفر السواحل إلى جهود إخماد النيران.

وبلغ عدد الذين تمّ إجلاؤهم حتّى اليوم بسبب ألسنة النيران من منازلهم في المناطق الواقعة شمال غرب هاليفاكس أكثر من 16 ألف شخص.

ودمّرت ألسنة النيران نحو 200 منزل ومنشأة من منشآت البنى التحتية، لكن لم يسجّل سقوط إصابات بشرية.

وروى الزوجان كوتويتز لشبكة «سي بي سي» التلفزيونية العامّة وقد اغرورقت عيناهما بالدمع كيف أنّ النيران أتت على منزلهما ودار الحضانة التي يديرانها. وقالت الزوجة تيري والدمع ينهمر من عينيها «إنّها حياتي» وقد استحالت رماداً.

وأدّى الطقس الجافّ ودرجات الحرارة المرتفعة المتوقّعة في الأيام المقبلة إلى زيادة مخاوف السلطات من تفاقم وضع الحرائق المستعرة.