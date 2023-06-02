ندوة تناقش نسب المرأة في شجرة العائلة

شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في ندوة افتراضية عن نسب المرأة في الأسرة والمجتمع، التي نظمتها منظمة family search المتخصصة في دراسة الأنساب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتم بث هذه الندوة عبر قناة facebook، وجاءت هذه المشاركة بدعوة من المنظمة، انطلاقاً من اهتمام الأرشيف والمكتبة الوطنية بالتاريخ الشفاهي ودوره في دارسة الأنساب، وجمع أرشيف العائلات، واهتمامه بإبراز دور المرأة في جهود التنمية وبنية المجتمع، وفي نسيجه المتماسك.

ناقشت الحلقات الثلاث للندوة الافتراضية دور المرأة في المحافظة على تاريخ العائلة وتراثها، وأهمية المرأة في المجتمع، وإسهاماتها في إنشاء الأجيال بوصفها الأساس لكل شجرة عائلة.

وتطرّقت الندوة - التي شاركت فيها ميثا سلمان الزعابي، رئيسة قسم التاريخ الشفاهي في الأرشيف والمكتبة الوطنية - أيضاً لسبل وطرق العثور على سجلات المعلومات الخاصة بجدات العائلة، وإسهام المرأة في جمع العائلة، ودورها في حفظ القصص التي ورثتها من أسلافها، وتتبادلها وتنقلها إلى أفراد أسرتها، ومكانة المرأة في جمع والتئام العائلة حولها.

واغتنمت الزعابي الندوة لتطلع المشاركين على كونجرس المجلس الدولي للأرشيف، الحدث الأرشيفي الكبير الذي تستضيفه أبوظبي في الفترة من 9-13 أكتوبر المقبل.