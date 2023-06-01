تكريم الفنان طارق المنهالي في «وادنون للإعلام» بالمغرب

كرّم عامل إقليم (آسا) بالمملكة المغربية الشقيقة، يوسف خير، المطرب الإماراتي طارق المنهالي، خلال حضوره جائزة وادنون للإعلام المنظمة من النقابة الوطنية للصحافة المغربية بجهة وادنون الجنوبية، تتويجاً لانفراده بالغناء باللهجة الحسانية، وتقديمه أغاني جديده تحمل الطابع الحساني المغربي بأنغام إماراتية، تتلاقى فيها الثقافات بين الإمارات والمغرب الشقيق، في تناغم يحمل سمات رفيعة من موروث البلدين.

وأهدى المسؤول الرسمي بالمغرب ناقة فخرية للمطرب طارق المنهالي، نظير تميزه في الغناء للصحراء المغربية بلهجتها المحلية.

وأوضح المنهالي أنه بمعية الشاعر المغربي عمر الراجي، عكف على توطيد وتمتين الثقافة الغنائية الإماراتية المغربية، عبر المزج بين الشعر الحساني الذي يمتاز به أهل الصحراء المغربية، والغناء باللحن والموسيقى الإماراتية التراثية الأصيلة، بأسلوب متوازٍ يحكي (قصّة أغنية) تراثية تتغنى برمزيات المكان.