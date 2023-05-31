حادثة صادمة في الكويت.. شاب يطعن شقيقه في عرس

أثارت حادثة طعن وقعت في أحد الاعراس بالكويت موجة واسعة من الغضب ليس بسبب فداحة الحادثة وحسب، بل لان الجاني هو شقيق المجني عليه.

وبحسب عدد من وسائل الاعلام المحلية أقدم كويتي على طعن آخر على الملأ في أحد الأعراس بالكويت، فيما قالت وسائل إعلام محلية إن الجاني والمجني عليه شقيقان، ولم تكشف المصادر الامنية تفاصيل او الاسباب الحقيقة للحداثة.

ووثقت مقاطع فيديو انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي لحظة الطعن، وتظهر تجمعًا من المهنئين في عرس حيث أخرج الجاني سكينًا وطعن أحد المدعوين فجأة وفر هاربان فيما وبدت الصدمة وعدم التصديق على وجوه المدعوين، وسرعان ما تحركوا لإنقاذ المجني عليه، فيما أقدم عدد من الضيوف على مطاردة الجاني ومحاولة والإمساك به.