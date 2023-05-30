قتلت 19 شخص حرقا.. بسبب «موبايل»

اتهمت الشرطة في غويانا طالبة في سن المراهقة بإشعال حريق عمدا في مهجع للفتيات، ما أسفر عن مقتل 18 من زملائها في المدرسة وصبي يبلغ من العمر 5 سنوات، الإثنين، تم توجيه الاتهام إليها كشخص بالغ بارتكاب 19 تهمة قتل.

ويزعم المحققون أنها أشعلت النيران في مدرسة ثانوية في 21 مايو الماضي غضبا من المسؤول عن مصادرة هاتفها المحمول. تخدم المدرسة الداخلية الحكومية قرى السكان الأصليين النائية في جنوب غرب البلاد.

ولم يُسمح للمدعى عليها بالمرافعة في التهم، وسوف تمثل أمام المحكمة للمرة الثانية في 5 يوليو عندما سيحدد محامو الدولة والدفاع ما إذا كانوا مستعدين لبدء محاكمة أولية أم لا. في حالة إدانتها، يمكن أن تواجه المدعى عليها السجن المؤبد، بحسب موقع «سكاي نيوز».

ومثلت الفتاة البالغة من العمر 15 عامًا تقريبًا أمام جلسة الاستماع في محكمة جنوب العاصمة جورج تاون، وصدر أمر باحتجازها في انتظار إجراءات أخرى في المحكمة.

وبحسب الرواية الرسمية بدأ الحريق في المدرسة قبل منتصف الليل بقليل، حيث أصيب أكثر من 20 طالبا بجروح، بينما قام رجال الإنقاذ بسحب 20 آخرين على الأقل من المبنى، يذكر أن الأبواب الخمسة كانت مقفلة بمفاتيح من الداخل.

وقال مستشار الأمن القومي، جيرالد غوفيا، إن مدير المبنى، أو أم المنزل، أغلقت جميع الأبواب لمنع الطالبات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 12 و18 عامًا من التسلل إلى الخارج.