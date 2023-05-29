فيديو مثير للجدل لمقرئ قرآن مصري شهير.. وهذا رده

تداولت مواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر مقرئ قرآن مصري شهير أثناء احتفاله بزواج شقيه وهو يغني مقطع أغنية لأم كلثوم.

وظهر الشيخ ممدوح عامر، أحد مشاهير القراء وهو يغني ويصفق.

وعلق الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، على مقطع الفيديو المتداول خلال الساعات الماضية، للشيخ ممدوح عامر، أحد مشاهير القراء، والذي ظهر خلاله وهو يغني، قائلاً "إن النقابة ستفحص الفيديو لمعرفة ملابساته وأين كان هذا الفيديو، مضيفا: سنتخذ الإجراء المناسب بعد الانتهاء من فحص الفيديو، والنقابة حتى الآن لم تصدر أي قرار بخصوص الشيخ ممدوح عامر"

وأثار مقطع الفيديو جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فبينما دافع البعض عن الشيخ ممدوح عامر، قال آخرون إن قارئ القرآن لا يمكن أن يظهر بهذه الصورة غير اللائقة.

وعلق عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل على الفيديو، قائلين إن المقطع المتداول للشيخ ممدوح عامر، كان لفرح شقيقه ومن ثم لا يجب انتقاده، كونه فرحا بحفل زفاف شقيقه.

من جانبه قال القارئ ممدوح عامر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي أم سي"، المذاع عبر قناة "دي ام سي"، أن الفرح خاص بشقيقه الصغير، معقبا:" الفرح دة أول فرحة تدخل بيتنا من وقت وفاة والدي منذ عام ونصف".

وأضاف عامر : "أنا كفيف والكفيف يكون عاطفي أكثر من الشخص العادي وأنا كنت في فرح أخويا وبحب أهزر وأضحك وغنيت".

وتابع القارئ ممدوح عامر:" في الأول والآخر أنا من البشر، وكنت فرحان في بيتي ومع ولادي وأخواتي".

الفيديو نقلاً عن "يوتيوب"