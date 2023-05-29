عيون طلبة المدارس الصينية في خطر

أفاد تقرير صدر بشكل مشترك عن مؤسسة الدعم الخيري الصينية للأطفال، ومجموعة مستشفى هواشيا للعيون، بأن المعدل العام لانتشار قصر النظر بين الطلبة الصينيين في المدارس الابتدائية والثانوية، بلغ 64.85%، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أمس. واستند التقرير، الذي نُشر تحت عنوان «الكتاب الأبيض حول الوقاية الوطنية من قصر النظر والسيطرة عليه بين الأطفال والمراهقين»، على دراسة بيانات جمعت خلال الفترة بين عامي 2019 و2021.

وشملت الدراسة 4027 مدرسة ابتدائية ومتوسطة بدوام كامل، تضم أكثر من 4.55 ملايين طالب. وكشفت نتائج الدراسة أن معدل انتشار قصر النظر سجل 54% بين الطلبة في المدارس الابتدائية، و78.18% بين الطلبة في المدارس المتوسطة، و86.05% بين الطلبة في المدارس الثانوية.