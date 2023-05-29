جائزة خليفة التربوية تنظم «استدامة البيئة للأجيال القادمة»

نظمت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية ورشة تطبيقية بعنوان «استدامة البيئة للأجيال القادمة»، استضافت أخصائي أول برامج التوعية بهيئة البيئة في أبوظبي، عبيد سليمان الجعيدي.

وأكدت الورشة التي حضرتها نائب الأمين العام للجائزة الدكتورة سعاد السويدي، أن استدامة البيئة وصون الحياة البرية والفطرية واجب الأجيال الحالية تجاه الأجيال المقبلة، ومن هنا تأتي أهمية رسالة معرض أبوظبي الدولي للكتاب في تسليط الضوء على الاستدامة، وضرورة توسيع قاعدة التوعية المجتمعية بها بين الأفراد ومختلف الجهات، وغرس مفاهيم الاستدامة لدى النشء في مرحلة عمرية مبكرة.

وقال الجعيدي: «منذ إنشائها وضعت هيئة البيئة أبوظبي خططاً وبرامج للتوعية البيئية تستهدف جميع قطاعات وفئات المجتمع، وتم اختيار الفئات المستهدفة لتتوافق مع الهدف الاستراتيجي لإمارة أبوظبي لتحقيق التنمية المستدامة باتباع نهج جديد تواكبه منهجيات وآليات عمل، ودرجة عالية من الانسجام لتحديات الواقع وإمكاناته وأوضاع العالم ومتغيراته في مجالات مهمة، مثل التنوع البيولوجي والنفايات والطاقة، وغيرها من القضايا العالمية الملحة الأخرى مثل تغير المناخ».

وأضاف: «طورت الهيئة برامج متعددة موجهة لفئة الشباب بالمدارس والجامعات حازت العديد من الجوائز مثل برنامج المارثون البيئي ومبادرتي المدارس والجامعات المستدامة التي شارك فيه 81 ألفاً و464 طالباً وطالبة، وأسهمت في بناء قدرات وكفاءات الطلاب والمعلمين وتشجيعهم على المشاركة في تعزيز الاستدامة البيئية في المدارس والجامعات والمجتمع بشكل عام».

ولفت إلى أن الهيئة تنفذ أيضاً بالشراكة مع جمعية الإمارات للطبيعة برنامج «التواصل مع الطبيعة» الذي يلهم الشباب في دولة الإمارات، ويشجعهم على استكشاف التراث الطبيعي للدولة، وتم تنفيذ 423 فعالية ضمن هذا البرنامج بمشاركة 10 آلاف و569 شاباً وشابة.