مختل يقتل امرأة وشرطيين في اليابان

لقي امرأة وشرطيان مصرعهم، أمس، على يد مختل في ناغانو (وسط اليابان)، وفقاً لما ذكرت وسائل إعلام محلية، تحدثت عن هجوم بسلاح أبيض وسلاح ناري.

وتحصن المشتبه فيه داخل مبنى، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية التي نقلت عن شاهد قوله «كنت أعمل في مزرعة عندما هرعت امرأة آتية من الطريق، قائلةً (ساعدوني)، ثم سقطت. وكان خلفها رجل يرتدي ثياباً للتمويه، بحوزته سكين طويلة، فطعنها في ظهرها». وأضاف الشاهد أنه اتصل بعد ذلك بخدمات الطوارئ، وعندما وصل عناصر الشرطة إلى مكان الواقعة، أطلق الرجل عليهم النار من بندقية، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

ودعت السلطات المحلية سكان المناطق المحيطة بناكانو، في شمال شرق مدينة ناغانو، حيث وقعت المأساة، إلى ملازمة منازلهم.

وتعد جرائم القتل العمد نادرة جداً في اليابان، حيث يخضع حمل الأسلحة النارية لرقابة شديدة.

والشهر الماضي، أُوقف شاب بعدما ألقى عبوة ناسفة في اتجاه رئيس الوزراء الحالي، فوميو كيشيدا.

طوكيو À أ.ف.ب