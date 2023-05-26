الإمارات تدعم مشروعات صون التراث العالمي في إفريقيا

هنأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إفريقيا بمناسبة «يوم إفريقيا»، وقال سموّه في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»: «بمناسبة يوم إفريقيا، نشارك أشقاءنا في القارة الإفريقية الاحتفال بوحدتهم وتاريخهم العريق وثقافتهم الثرية»، وأضاف سموّه في التغريدة: «نؤكد حرصنا على تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية من أجل مستقبل مشرق للجميع، أطيب التمنيات لجميع المحتفلين بهذه المناسبة في إفريقيا وكل أنحاء العالم».

وأعلنت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الثقافة والشباب، بالتعاون مع وزارة الخارجية، عن تقديم دعم مالي لمشروعات تستهدف حفظ التراث العالمي والوثائق وتنمية وتأهيل القدرات والكوادر في إفريقيا، بالشراكة مع التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع «ألف»، والصندوق الإفريقي للتراث العالمي.

جاء ذلك خلال فعالية أقامتها المجموعة الإفريقية لدى «اليونسكو» في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس، بالتزامن مع الاحتفال بـ«يوم إفريقيا»، الذي يوافق 25 مايو من كل عام و«أسبوع إفريقيا»، بحضور الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب، وفيرمين إدوارد ماتوكو، مساعد المدير العام لـ«اليونسكو» لأولوية إفريقيا والعلاقات الخارجية، وسوايبو فاريسو، المدير التنفيذي للصندوق الإفريقي للتراث العالمي، وفاليري فيرلاند، المدير التنفيذي للتحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع «ألف»، إلى جانب عدد من السفراء والمندوبين الدائمين ومندوبي الدول الإفريقية لدى «اليونسكو»، وممثلين عن المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.

وأكّد الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب، التزام الإمارات بصون التراث الإنساني وحمايته بمختلف أشكاله، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية الفاعلة في هذا المجال، إيماناً بأهمية الحفاظ على هذا التراث للأجيال المقبلة، والدور الذي يلعبه في تحقيق مزيد من التقارب بين الشعوب في إطار حوار الثقافات، وإرساء قيم التسامح والتعايش والسلام.

وقال: «للعمل على صون التراث العالمي في إفريقيا أهمية خاصة، لما تتمتع به هذه القارة من زخم ثقافي وإرث حضاري، يشكل جزءاً مهماً من تاريخ البشرية وثقافتها، ولذلك فإن الحفاظ على هذه المقدرات يدعم بصورة أساسية الحفاظ على هويتها وجذورها الثقافية».

وأشار الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، إلى أن إطلاق هذا الصندوق في إفريقيا له أهمية ثقافية كبيرة، إذ إننا لا نحتفي من خلاله اليوم بالثقافة الإفريقية الحية وروحها النابضة فحسب، بل هو يوم نحتفل فيه أيضاً بالذكرى الـ60 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، المعروفة اليوم باسم الاتحاد الإفريقي، لما لهذا التعاون التاريخي من دور في تعزيز وتظافر الجهود للحفاظ على تراث إفريقيا الثري واستدامته.

نائب رئيس الدولة:

«نؤكد حرصنا على تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية، من أجل مستقبل مشرق للجميع».

«أطيب التمنيات لجميع المحتفلين بهذه المناسبة في إفريقيا وكل أنحاء العالم».