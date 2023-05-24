مات لإنقاذ حياة فراخ بط

قالت الشرطة إن رجلاً من كاليفورنيا فقد حياته وهو يحاول مساعدة سرب من فراخ البط في عبور الطريق قبل لحظات من .اصطدام سيارة به وقتله.

وقالت شرطة المدينة إن كيسي ريفارا (41 عاما) كان خارج سيارته حين صدمه سائق مراهق.

وقال شهود إن ريفارا حرص على وصول سرب البط إلى بر الأمان قبل الاصطدام.

وقالت شرطة روكلين في بيان "ورد أن الرجل كان يحاول مساعدة بعض فراخ البط التي كانت في التقاطع، بينما كان الرجل في التقاطع، كان السائق المراهق متجهًا شرقاً وصدم السائق الرجل الذي كان في الطريق حينها".

وقالت إحدى شهود العيان لشبكة محلية تابعة لشبكة "سي بي إس نيوز" أن أطفالها شهدوا التصادم الذي. وقالت إن أطفالها كانوا يقولون ،" إن هذا لطيف للغاية. إنه لطيف جدًا منه (عن الضحية) ". قبل ثوان من الحادثة الأليمة .

قال أحد أقاربه إن ريفارا كان يقود أطفاله إلى المنزل بعد تدريبهم على السباحة عندما لاحظوا "بطات صغيرة تكافح لعبور تقاطع مزدحم".

وترك الناس في موقع الاصطدام بعد الحادث هدايا رمزية للضحية من بينها الأزهار والبط المطاطي.

وقالت أرملته، أنجيل تشاو ، في بيان: "نريد أن نعرب عن خالص امتناننا لكم جميعًا على الرسائل الطيبة واللطيفة".

وأكدت إدارة شرطة روكلين إنه لم يتم القبض على أحد "وأن الحادث لا يزال قيد التحقيق".

ومن غير المرجح أن يواجه السائق المراهق اتهامات جنائية ، حسبما قال سكوت هوريلو، قائد شرطة روكلين ، لشبكة "إن بي سي نيوز".