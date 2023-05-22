حادثة مرعبة .. السماء تمطر ديدانا في الهند

شهدت ولاية بيهار، شرق الهند على الحدود مع نيبال، يوم الثلاثاء الماضي ظاهرة مرعبة، ومثيرة للاشمئزاز حيث سقطت موجات من الديدان البيضاء كالمطر من لتغطي الدروب وعدد من الطرقات بطبقة سميكة من هذه الحشرات.

وقال شهود عيان أن الديدان نزلت مثل قصاصات الورق الملون في مشهد صاعق، وثقه السكان في فيدوهات وصور تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي وحصدت ملايين المشاهدات، بينما أغلق السكان أبوابهم ونوافذ بيوتهم خوفا من المشهد المرعب، ولم يعرف ما الذي تسبب في سقوط الديدان أو إن كانت ديدانا فعلا.

ونقل موقع "العربية" عن وسائل إعلام محلية في الهند أن أحداً لم يصب بأذى إثر الحادث الغريب، مع الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تظهر فيها مخلوقات شبيهة بالديدان تمطر من السماء.

وكشف خبراء في تحليل أولي أن ما شوهد قد يكون ما يسمى بـ "قطرات المطر الديدانية" والتي كانت على الأرجح على أوراق نوع من أشجار الحور، والتي تنمو في المنطقة لكن لم يصدر حتى اليوم بيان رسمي علمي يوضح حقيقة الامر وأسبابه.

وكانت مقاطعة "لياونينغ" في الصين قد شهدت واقعة مماثلة في مارس الماضي وتم تحذير السكان لاحقا بحمل المظلات لحماية أنفسهم من سقوط الديدان عليهم، وتم تداول مقاطع فيديو على الإنترنت لهذه الديدان التي تغطي السيارات في الشوارع.