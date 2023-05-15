محاكمة ممرض ألماني قتل مريضين ليتناول الخمر بهدوء

تصدر محكمة ألمانية اليوم الاثنين حكمها ضد ممرض في ألمانيا متهم بقتل اثنين من مرضاه لأنه لم يكن يريد إزعاجا أثناء سكره في العمل.

واعترف المتهم في جلسات سابقة أمام محكمة ميونخ الأولى الإقليمية بالجرائم، مدعيا أنه لم يكن في نيته التسبب في وفاة أي أحد.

وفي دفاعه، قال إنه كان دائما يتناول الكثير من الكحول قبل نوبات عمله وكان ينام في العمل. لذلك قام بتخدير المرضى بجرعات مفرطة من الأدوية حتى لا يتسببون في إزعاجه.

وقال المتهم في بداية المحاكمة في يناير «لقد ارتكبت خطأ كبيرا».

وبحسب لائحة الاتهام، قام الرجل بحقن المرضى بالمهدئات أو الأدرينالين أو مميعات الدم في جناح الإنعاش، وهو جناح رعاية متوسطة بين وحدة العناية المركزة والعنبر العادي.

وتوفي مريضان يبلغان من العمر 80 و 89 عاما في عام 2020 في مستشفى ميونخ الذي كان يعمل فيه. كما وجه له الادعاء ست تهم بالشروع في القتل.

وحسب وكالة الأنباء "د ب ا" يطالب الادعاء بالسجن المؤبد والاحتجاز الوقائي اللاحق للمتهم، بالإضافة إلى إثبات جسامة الجرم بشكل خاص.

ويمكن للشخص المحكوم عليه بالسجن المؤبد في ألمانيا أن يطلب في كثير من الأحيان الإفراج المشروط بعد قضاء 15 عاما، لكن العقوبة الإضافية من قبل المحكمة ستجعل ذلك مستحيلا.

ويطالب الدفاع بوضع المتهم في عيادة إعادة التأهيل.

