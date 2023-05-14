فندق «إس إل إس» دبي يستعد لسهرة العمر

يستعد فندق «إس إل إس» دبي، الذي يشتهر بتقديم أرقى التجارب والعروض الاستثنائية، لاستضافة سهرة من العمر حافلة بالأطايب والعروض الترفيهية المبهرة تحت عنوان Taste of SLS. وسبق واستضافت فنادق «إس إل إس» حول العالم هذه السهرة، من لوس أنجلوس إلى ميامي وفيغاس وغيرها. وينتظر ضيوف فندق «إس إل إس» دبي سهرة تخاطب الحواس، وتشمل أروع العروض الترفيهية وقائمة المطاعم الشهية.

مع تجربة طعام راقية، فيمكن للضيوف الانضمام إلى الاحتفالات في مطعم «كارنا» Carna الذي يقدّم أجود أنواع اللحوم. يحيي السهرة الفنان والمؤلف الموسيقار وعازف البيانو اللبناني من أصول أرمنية، غي مانوكيان، الذي سيطرب الضيوف بأنجح المعزوفات من أرشيفه الفني، الذي يوفّق بين الموسيقى الشرقية والطابع الغربي المعاصر. كما يحضر مؤسّس المطعم اللحام الشهير، داريو تشيكيني، شخصياً من توسكانا ليُدلّل روّاد مطعم «كارنا» بحُسن الضيافة الإيطالية. ومن الساحل الإيطالي، ينتقل الضيوف إلى أجواء شوارع ميامي النابضة بالحياة والمملوءة بأشجار النخيل في نادي «بريفلدج» Privilege، حيث تختتم هذه التجربة مع أروع العروض الترفيهية على السطح المطلّ على أجمل المناظر البانورامية لدبي.