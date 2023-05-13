قنصل الكويت في دبي والإمارات الشمالية يزور «الإمارات اليوم»

زار وفد من قنصلية الكويت في دبي والإمارات الشمالية مقر صحيفة «الإمارات اليوم» بدبي، للاطلاع على تجربة الصحيفة والتواصل مع أسرة التحرير.

وتجول القنصل العام لدولة الكويت لدى الدولة علي سالم الذايدي والملحق الدبلوماسي بالقنصلية ومسؤول الشؤون القنصلية فهد عبدالله الرياحي بمقر صحيفة «الإمارات اليوم» وكانت في استقبال الوفد منى بوسمرة رئيسة التحرير.

ويهدف اللقاء إلى تعزيز العلاقات والتعاون الإعلامي والثقافي الذي يربط الكويت والإمارات.

وأشاد قنصل الكويت بدور صحيفة «الإمارات اليوم» في مسيرة الإعلام الإماراتي والخليجي، مؤكداً أنها عنوان للصدقية ونموذج للعمل الإعلامي المتميز، مثمناً دور الصحيفة في توثيق مسيرة التنمية المجتمعية والثقافية والاقتصادية في دولة الإمارات.