دراسة : البعوض يحب رائحة هذه الأنواع من الصابون

كشفت دراسة حديثة أن رائحة الصابون يمكن أن تجعلك هدفًا أكثر جاذبية للبعوض، حيث فضل البعوض في اختبارات الدراسة رائحة المتطوعين الذين اغتسلوا بثلاثة من أصل أربعة ماركات صابون شهيرة تم تجريبها.

واكتشف باحثون أن البعوض ينجذب إلى الصابون، تماما كما ينجذب لرائحة الإنسان، مبررين ذلك بأنه عندما لا يتغذى على الدم فإنه يستعيض بتناول السكر من الرحيق.

وقال كليمان فينوغر، الذي قاد العمل في معهد Virginia Polytechnic "سيكون الأمر أشبه بالاستيقاظ وشم رائحة شيء يشبه القهوة والكعك معًا. إنها جذابة جدا."

وأشارت الدراسة إلى أن تأثيرات الصابون تختلف بين الأشخاص، بسبب التفاعلات بين الصابون ورائحة كل شخص.

وأضاف الباحث "من اللافت للنظر أن نفس الشخص الذي يكون جذابًا للغاية للبعوض قبل الغسيل، يمكن أن يصبح أكثر جاذبية للبعوض باستخدام صابون واحد، ثم يصبح طاردًا أو مثيرًا للاشمئزاز للبعوض بصابون آخر"

وجندت الدراسة، التي نُشرت في مجلة iScience ، أربعة متطوعين قدموا عينات من القماش كانوا يرتدونها ككم أثناء عدم غسلها أو بعد غسلها بأربعة أنواع مختلفة من الصابون - Dial و Dove و Native و Simple Truth. وقد لوحظت إناث البعوض - فقط الإناث تتغذى على الدم - وهي تهبط على عينات النسيج لإعطاء إشارة إلى تفضيلها. وتم استخدام النسيج بدلاً من تعريض المتطوعين أنفسهم ، لاستبعاد آثار ثاني أكسيد الكربون الزفير ، وهو مؤشر مهم آخر للبعوض.

وأدى الغسل باستخدام Dove و Dial و Simple Truth إلى زيادة جاذبية بعض المتطوعين، ولكن ليس جميعهم، بينما كان الغسيل بالصابون الأصلي يميل إلى صد البعوض.

قال العلماء إن التأثير الطارد نسبيًا للصابون الطبيعي يمكن أن يكون مرتبطًا برائحة جوز الهند، حيث توجد بعض الأدلة على أن زيت جوز الهند هي رادع طبيعي للبعوض.