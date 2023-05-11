وكالة سفر تتعرض للسرقة مرتين في يوم واحد.. عصابة وشرطة

واجهت وكالة سفر في الأرجنتين مؤخرًا سوء حظ استثنائي إذ تعرضت للسرقة مرتين في يوم واحد، مرة واحدة من قبل اثنين من اللصوص، وثانية ثم من قبل ضباط الشرطة الذين كان من المفترض أن يمسكوا باللصين.

وكان دخل اثنان من اللصوص المسلحين إلى مكاتب وكالة سفر في بوينس آيرس وقاموا بترهيب الموظفين قبل الهرب مع مئات الآلاف من عملة البيزو. واتصل الضحايا بالشرطة بمجرد أن غادر المهاجمون المبنى.

في حوالي 10 دقائق، وصل ثلاثة من ضباط الشرطة إلى مكان الحادث ، وقاموا باستجواب قصير للموظفين فيما يتعلق بالسرقة. وبعد مغادرتهم لاحظ أحد موظفي الوكالة أن حقيبة سوداء كانت فاتت اللصوص وتحتوي على حوالي 4 ملايين بيزو قد اختفت و لم يتم العثور عليها في أي مكان ...

وأقسم الموظف أن اللصوص قد فاتتهم الحقيبة وأنه كانت لا تزال في المكتب عندما وصلت الشرطة. ولاحقا أظهرت لقطات المراقبة أحد ضباط الشرطة يخرج من الوكالة مع ذات الحقيبة السوداء تحت ذراعه. في هذه المرحلة ، كان رئيس وكالة السفر مقتنعًا بوجود بعض الخطأ وأن الضابط قد أخذ الحقيبة كدليل. لكنه كان على خطأ!

وبعد الاتصال بمركز الشرطة للإبلاغ عن حقيبة المال المفقودة ، أخبرهم المركز أن السجل الإجرائي الذي وضعه ضباط الشرطة لم يذكر أي حقيبة من المال.

وبعد مراجعة لقطات الكاميرا الأمنية، طالب المدعي العام بالقبض على ضباط الشرطة الثلاثة وأن يتم تقديمهم أمام القاضي. وتُظهر مقاطع فيديو المراقبة أن الضباط الثلاثة اختاروا النزول على الدرج من وكالة السفر في الطابق السابع على الرغم من وجود مصعد أكثر راحة. وخلص الباحثون إلى أن الثلاثة لاحظوا الكاميرات الأمنية داخل المصعد ، وفضلوا تجنبها . وفق ما قاله مصدر في التحقيق لموقع Infobae.

وتم اعتقال الضباط الثلاثة هذا الأسبوع ، كما تم العثور على الحقيبة السوداء المليئة بالدولارات في أحد منازل المشتبه بهم. من جهتهما نفى الشخصان الآخران لعب دور في السرقة.

ويتم احتجاز ضباط الشرطة الثلاثة حاليًا في مرافق مختلفة من مراكز الشرطة الفيدرالية وسيظلون كذلك حتى يتم الانتهاء من التحقيق.