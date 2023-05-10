تعاون بين "حمدان بن محمد للتصوير" وهواوي " يدعم الفن الرقمي

توفّر HUAWEI Themes، بالشراكة مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عالماً متكاملاً من التصوير الفوتوغرافي الأخاذ من إبداع نخبة من الفائزين بالجوائز، على كافة هواتف هواوي الذكية والأجهزة اللوحية والساعات الذكية من خلال سلسلة جديدة وحصرية من مجموعات Themes. وتجدر الإشارة إلى أن المجموعات الجديدة تنقسم إلى 12 فئة موضوعية منفصلة: وهي حب الأرض والحياة البرية والسعادة وجمال الحياة وغيرها. تم تخصيص كل مجموعة بدقة متناهية لتشمل أكثر الصور جمالاً وإلهاماً من الناحية الفنية المختارة من مسابقة جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي على مر السنين.

صُمّمت جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي التي تُعد من الجوائز المرموقة وتم إطلاقها في دبي، بهدف تشجيع ونشر ثقافة التصوير الفوتوغرافي على الصعيدين الإقليمي والدولي. والمشاركة في الجائزة مفتوحة لجميع المصورين الموهوبين في جميع أنحاء العالم، كما أنها تُنمّي المواهب المحلية، وهو ما سيساهم بدوره في تعزيز الاهتمام الفني والثقافي الدولي. وإلى جانب ذلك، تُبرز الجائزة كيفية تطور دبي بسرعة فائقة لتصبح واحدة من أكثر مدن العالم شهرة وتقديراً للفنون الإبداعية.

وفي إطار هذه الشراكة، أتاحت جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي لـ HUAWEI Themes الوصول إلى 12 من كتبها السنوية لاختيار الصور وتكييفها مع إعدادات HUAWEI Themes وأوجه الساعات. ومن خلال القيام بذلك، ساعدت HUAWEI Themes جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي على تحويل مجموعات صورها الفوتوغرافية إلى الصيغة الرقمية وتوسيع نطاق انتشارها وتعزيز الوعي بالقصص الملهمة الكامنة وراء كل واحدة من هذه الصور. تم تخصيص كل مجموعة بدقة متناهية لتشمل أكثر الصور جمالاً وإلهاماً من الناحية الفنية المختارة من مسابقة جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي على مر السنين.

تم إطلاق أول مجموعة من HUAWEI Themes بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، والتي تغطي فئة موضوعات "حب الأرض". يحظى مستخدمو أجهزة هواوي بفرصة استكشاف مجموعة مختارة من الصور المذهلة الحائزة على الجوائز، والتي تصور كوكبنا في روعته وتفرده. ستطرح HUAWEI Themes وجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، كل أسبوع، مجموعات سمات جديدة مليئة بالإبداع والأصالة والخيال.

قال وليام هو، المدير العام لتنمية النظام الإيكولوجي والعمليات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين: "من دواعي سرورنا أن نقدم مجموعات HUAWEI Themes الجديدة التي تتمحور حول صور جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي الحائزة على الجوائز التقديرية، والتي تم تصميمها لجعل قدرات الإبداع الفني متاحة في متناول مستخدمي مجموعتنا الواسعة من الأجهزة المحمولة." وأضاف بالقول، "تدعم هواوي بشكل فعال التزام قيادة دبي الرشيدة بتشجيع وتطوير الفن والثقافة والابتكار، ونحن على ثقة بأن مجموعات الموضوعات الجديدة هذه ستساعد في نشر ثقافة التصوير الفوتوغرافي وأعمال المصورين الموهوبين في جميع أنحاء العالم."

بدوره، قال سعادة الأمين العام لهيبا، علي خليفة بن ثالث: نتعاون مع HUAWEI Themes لابتكار نمط جديد لإلهام الموهوبين والتقاط اللحظات التي تُسعدنا بلا حدود! تنوّع السمات والأفكار سيمنح الجمهور فرصةً مُفعَمةً بالأساليب المختلفة المتناغمة مع جميع الأذواق. مجموعة الصور المُنتقاة بعناية لهواوي ثيمز قادرة على إلهام المصورين ومتذوّقي الجَمَال والفنون البصرية لتحقيق قفزة نوعية في هذا النوع من الشغف.

تعمل HUAWEI Themes على تحويل هواتف هواوي الذكية وأجهزتها اللوحية وساعاتها الذكية إلى وسيلة تعبير عن شخصية وسمات مقتنيها، وذلك من خلال اختيار مجموعة لا حصر لها من السمات والخطوط وأوجه الساعات وخيارات "العرض الدائم على الشاشة" والخلفيات ونغمات الرنين. تضمن HUAWEI Themes إبراز أسلوبك وشخصيتك على أجهزة هواوي المحمولة الخاصة بك، سواء كانت ذات طابع رياضي أو غير رسمي أو عصري جذاب أو أنيق. ما عليك سوى فتح تطبيق HUAWEI Themesللوصول إلى عالم رائع من خيارات التخصيص الشخصية والاستكشافات الفنية.