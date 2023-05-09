التغير المناخي.. أصبح له متحف في نيويورك

افتتحت نيويورك أبواب متحف المناخ الذي يقول القائمون عليه إنه الأول من نوعه في الولايات المتحدة. وهو متحف تفاعلي مجاني بشأن أزمة التغير المناخي.

ويعد متحف المناخ - الواقع في حي سوهو بجنوب مانهاتن - محاولة لإلقاء الضوء على أزمة المناخ، وهي قضية مثيرة للانقسام بين الولايات، كما أنه يحاول تبديد «خرافة اللامبالاة المناخية الأميركية».

ويقول القائمون على المتحف: «بينما يريد ثلثانا رؤية تغييرات، فإننا نسيء فهم المشاعر المناخية لدرجة أننا نعتقد أن ثلثينا يعارضان تلك السياسات». وأضافوا: «فيما تشتد أزمة المناخ، تزيد الحاجة إلى مساحات شعبية، إذ يمكننا جميعاً اكتساب الفهم والتصميم».

وأكدت مديرة المتحف ميراندا ماسي أن قاعة العرض الحالية هي موقع مؤقت وجارٍ البحث عن مكان دائم.