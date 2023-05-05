مصريون يهاجمون مطرباً رحب بزيارة أصالة: "محدش عملك توكيل عن شعب مصر"

شن الجمهور المصري هجوما حادا على الفنان المصري رامي صبري بعد رسالة الدعم التي وجهها للفنانة أصالة على حسابه بموقع تويتر.

وكتب رامي صبري: "أصالة الفن والحب والاخلاق والعطاء والذوق والحنيه والفن، ولا يوجد كلام يوصفها، انتي مصر وانتي الوطن العربي وانتي في كل شبر من أرضنا العربية، نحبك ونحترم وجودك وسطنا، الله يحفظك ويبعد عنك أي شر هاتنورينا في بلدك مصر يوم 5/5 وأنا أول الحاضرين".

وحسب موقع "مصراوي" جاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "إنت عايز تطلع تريند فبتقول الكلمتين دول"، و"إنت لا تمثل مصر كلها عشان تقول كده"، "يعني إيه إنتي مصر، ومين سمح ليك تتكلم باسم المصريين، دي نكرت خير مصر عليها"، "هو انتوا بتهبدوا إي كلام عشان تجاملوا بعض".

كما جاء في التعليقات: "اتكلم باسمك إنت بس"، "اتكلم عن نفسك مش عن شعب مصر محدش عملك توكيل"، "يا اصالة خليكي بعيد عننا"، "خليك في حالك اللي مايقدرش البلد اللي كان ليها فضل عليه مايدخلهاش".

المطربة أصالة كانت قد أثارت جدلا واسعا بسبب الحفل المقرر إقامته مساء اليوم الجمعة، ووصل إلى حد تدشين حملة تطالب تحت عنوان "غير مرحب بك في مصر".

الحفل يعد الأول عقب أزمة التصريحات التي أطلقتها المطربة أصالة، وتعرضت بسببها للهجوم من الموسيقار حلمي بكر، الذي وجه لها اتهامات بالتنكر لدور مصر في مسيرتها الفنية.