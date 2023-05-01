تتويج الملك تشارلز على كراسي تاريخية عمرها 700 عام

واصل قصر بكنجهام الكشف عن مزيد من تفاصيل مراسم تتويج ملك بريطانيا تشارلز يوم السبت المقبل بالقول إنها ستشهد استخدام مجموعة من الكراسي التاريخية.

فمن المقرر في لحظة تتويج تشارلز استخدام كرسي سانت إدوارد التاريخي الذي صنع منذ أكثر من 700 عام واستخدم لأول مرة عند تتويج الملك إدوارد الثاني في 1308.

وقال القصر في بيان إنه بالإضافة إلى ذلك، سيجلس الملك وزوجته كاميلا في مراحل مختلفة من المراسم على كراس تاريخية أخرى.

وقال القصر إن الكراسي التي ستُستخدم خلال الأجزاء الأولى من المراسم وتلك التي ستستخدم لتتويج كاميلا كانت قد صنعت لتتويج والدة تشارلز الملكة إليزابيث في 1953.

وسيجلس تشارلز وكاميلا أيضا على كرسيي العرش خلال بعض أجزاء مراسم التتويج. وكان هذان الكرسيان قد صنعا لتتويج الملك جورج السادس وزوجته الملكة إليزابيث، التي عرفت فيما بعد باسم الملكة الأم، في عام 1937.

وحسب "رويترز" قال القصر إن كراسي المجموعة الملكية «تم ترميمها وتكييفها حسب الحاجة».