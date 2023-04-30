محمد رمضان يستقل سيارة طائرة في شيكاغو ويقول: "أمريكا هل أنت مستعدة لأكبر جولة عربية"؟ (صور وفيديو)

اطل الممثل المصري محمد رمضان امس على متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بفيديو جديد أثار الدهشة، حيث كان يستقل سيارة غريبة الشكل تشبه الطائرة وتُعرف باسم «السيارة الطائرة»، جاء ذلك خلال استقباله في شيكاغو لإحياء حفل غنائي جديد.

وتنضم السيارة الطائرة، إلى أسطول محمد رمضان للسيارات، التي أثارت إعجاب الكثير من متابعيه بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وتوضح مدى عشق الفنان لامتلاك السيارات الغريبة، وكان آخرها سيارته الخاصة المطلية بالذهب التي صعد بها على المسرح في الأردن.

وفي مقطع فيديو عبر «انستجرام» شاركه الفنان محمد رمضان رفقة زوجته وأولاده، رصد الاستقبال الحافل له بالورود لحظة نزوله من السيارة الطائرة، وعلق على الفيديو، بقوله: «استقبالي في شيكاغو.. أصل المافيا بتعرف بعض»، ليحظى الفيديو بتفاعل كبير بين متابعيه، وبدأوا في البحث عن سعرها.

وحسب ما نُشر في صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، يبلغ سعر السيارة الطائرة نحو 350 ألف دولار، أي ما يعادل نحو 10 ملايين و500 ألف جنيه مصري.

وكان الفنان محمد رمضان، كشف تفاصيل أغنيته الجديدة، قائلًا: «الأغنية إعادة تقديم للأغنية الشهيرة Turn Me On، التي قدمها العالمي Kevin Lyttle، وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا».

وحظي رمضان، فور وصوله مدينة شيكاغو الأمريكية باستقبال “حافل”، برفقة زوجته وأولاده، وعلق على الفيديو قائلاً: “أمريكا هل أنتي مستعدة لأكبر جولة عربية”.

ولاقى الفيديو إعجاب وتهنئة متابعي رمضان على حسابه، كما نشر صورة برفقة زوجته وطفليه وعلق عليه بالقول: “اللهم احفظهم وبارك لي فيهم أسرتي وجمهوري”.