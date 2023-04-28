«دبي للكوميديا 2023».. يستقطب نخبة من صُنّاع الضحك في العالم

يعود مهرجان دبي للكوميديا 2023 لاستضافة مجموعة من أبرز نجوم الكوميديا، وصُنّاع الضحك العالميين، ضمن فعاليات تضم عروضاً ارتجالية متنوّعة مليئة بالمرح. ويقام المهرجان في وجهات مميزة في دبي، ويستمر لمدة 10 أيام بين 12 و21 مايو المقبل، ويستضيف أسماء جديدة تنضم إلى مجموعة العروض اللامعة في مجال الكوميديا، مثل عرض «ستاند أب بالمصري» وعرض «ستيفن فروست إمبروف أول ستارز».

يقدم النجم الكوميدي المعروف ستيفن فروست عرضاً ارتجالياً مضحكاً مع دعابات عفوية فريدة، إلى جانب مجموعة «أول ستارز» المؤلفة من أربعة مؤديين جريئين يتفاعلون مع الجمهور بأسلوب مميز مع فقرات ارتجالية مبتكرة مليئة بالضحك والدراما. وتستعدّ المجموعة العالمية التي تعود شهرتها إلى برنامج الارتجال التلفزيوني الشهير «هوز لاين از ات أنيوي؟» لتقديم عرضها في دبي في اليوم السادس من المهرجان. ويضم عرض «ستاند أب بالمصري» مجموعة من المواهب العربية المميزة التي نالت شهرة عالمية، مع عدد من الأسماء التي لمع اسمها في مشهد الكوميديا العربية، بمن فيهم محمد سالم، وبولا سامويل، ومحمد كنافة، إلى جانب وليد خيري، ونهى كاتو، وصلاح الدالي، وعمر الحسن المعروف باسم كنتاكي. ويقام في 18 مايو ليوفر للجمهور تجربة استثنائية من الضحك والفكاهة.

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يستقطب مهرجان دبي للكوميديا أهم العروض الكوميدية العالمية، حيث يوفر لنجوم الكوميديا في المنطقة والعالم منصّة لاستعراض إبداعاتهم على اختلاف ثقافتهم. ويسعى المهرجان إلى تعزيز مكانة دبي بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً للترفيه والتسلية.