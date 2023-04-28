«كريستيز دبي» إطلالة جديدة مع 63 عملاً فنياً

أعلنت دار «كريستيز» الشرق الأوسط عن عودة مزاد كريستيز الإلكتروني لفنون الشرق الأوسط الحديثة والمعاصرة إلى دبي، حيث سيقام في الفترة الأول إلى الـ16 من مايو. وتشمل معروضات المزاد 63 عملاً فنياً من وسائط مختلفة، تعود إلى الفترة الممتدة بين عامي 1963 و2021، وتتنوع بين اللوحات والمنحوتات والصور الفوتوغرافية. ولعلّ أبرز هذه المعروضات عمل فني استثنائي للفنان المغربي محمد المليحي، بعنوان برّية، رسمه عام 1963، وهو من المجموعة الفنية الخاصة العائدة إلى طوني ماريني، روما. ويعود هذا العمل النادر إلى الفترة التي قضاها المليحي في نيويورك في عام 1963.

ويجمع المزاد بين أسماء معاصرة محلية بارزة، أمثال محمد أحمد إبراهيم، وعلي بني صدر، وحسن حجاج، وريم الفيصل، وثامر مجري، والجوهرة آل سعود، إضافة إلى أعمال حديثة جريئة، مثل خط ورسم، 1986 للفنانة إيتيل عدنان،

وتستأثر أعمال فنانات الحداثة الرائدات بثلث الأعمال المعروضة في المزاد.