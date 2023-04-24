زوار يلقون البطاطس المهروسة على لوحة لـ «فان جوخ»

ألقى زوار متحف «نادي سانت باولي» لكرة القدم، في هامبورغ، البطاطس المهروسة على طبعة جديدة للوحة «فنسنت فان جوخ» (فيفتين صنفلورز)، خلال فعالية، في إطار احتفالات «ليلة المتاحف الطويلة» بالمدينة.

وذكر الطاهي الشهير أولي بلوجستيدت، الذي شارك في الفعالية أنه يريد إثارة نقاش بشأن أهداف وسبل نشطاء المناخ من منظمة «الجيل الأخير».

وأضاف «إلى أي مدى يمكن أن يذهب الاحتجاج، في ضوء الوضع المناخي المأساوي؟ هل تذهب حركة المناخ بعيداً، في رشق الأعمال الفنية بالبطاطس المهروسة أو إلصاق أنفسهم بإطارات الصور في المتاحف؟ أو أن ردود الفعل تجاههم مبالغ فيها؟

وتستخدم هامبورغ، مثل المدن الألمانية الأخرى، «ليلة المتاحف الطويلة» السنوية، للترويج للثقافة بجميع أشكالها. وتبقى المتاحف والأماكن الأخرى مفتوحة، حتى وقت متأخر من الليل، وتنظم معارض وأحداثاً خاصة.

يشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة، أثار نشطاء المناخ في منظمة «الجيل الأخير» اهتماما في ألمانيا بالعديد من الأنشطة الرائعة في المتاحف.