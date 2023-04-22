أردني يقدم لزوجته نقوداً وذهباً بقيمة 30 ألف دينار "حقّ الملح"

قدم شاب أردني على تجهيز عيدية لزوجته بقيمة 30 ألف دينار أردني (حوالي 45 الف دولار أمريكي) وهي عبارة عن 30 ليرة ذهب بالإضافة إلى مبلغ نقدي بقيمة 1500 دينار ودعوة لها ولأهلها في أفخم فنادق العاصمة عمّان.

وحسب "موقع سرايا" الإخباري قال صاحب محل أزهار في مادبا، عبر منشور له عبر "فيسبوك" إن عيدية الشاب جاءت مكافأة لها على تعبها وسهرها خلال شهر رمضان المبارك، حيث أن مكافأة كل يوم في رمضان تمثلت في "ليرة ذهب" وهي عبارة عن قطعة ذهبية تسمى بليرة ذهب.

وقال معلقون إن الهدية اعتبرت هدية “حقّ الملح”، وهي عادة متوارثة في دول المغرب العربي، وليس في بلاد الشام او المشرق العربي، ويقدّم فيها الزوج هدية لزوجته في عيد الفطر، تكون إمّا مبلغاً من المال وإمّا قطعة من الذهب امتناناً لها على تعبها وسهرها خلال موائد إفطار وسحور الشهر الفضيل.