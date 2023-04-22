نجوم التسعينيات يشعلون سباق أغاني المسلسلات



إلى جانب المنافسة الشرسة التي خاضها أبطال الأعمال الدرامية في موسم رمضان 2023، شهد الموسم منافسة من نوع آخر بين نجوم الغناء الذين أدوا أغاني الشارة "التتر" لهذه الأعمال، خاصة وأن الموسم الأخير شهد مشاركة نخبة من الفنانين من أجيال مختلفة، مع عودة قوية لنجوم التسعينيات بعد غياب. ومن هؤلاء الفنان محمد منير، الذي حظي بحضور قوى في رمضان هذا العام، حيث عاد لتقديم أغاني المسلسلات فقدم تتر "عملة نادرة"، الذي قامت ببطولته الفنانة نيللي كريم، وهو من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، وتضمنت حلقات المسلسل أيضا رباعيات غنائية يؤديها منير بصوته. وقدم محمد منير كذلك مقدمة مسلسل "سره الباتع" الذي يتناول مقاومة الشعب المصري للحملة الفرنسية على مصر، واستطاعت أغنية المسلسل لفت انتباه المشاهدين منذ البداية، وهي من تأليف الشاعر مصطفى إبراهيم. ولم يقتصر حضور منير على أغاني المسلسلات، حيث قدم 3 إعلانات مختلفة.

وبعد غياب عن الساحة الفنية لما يزيد عن 20 عاما، عادت الفنانة حنان ماضي لتقدم مع الفنان محمد الحلو تتر مسلسل "ضرب نار"، والذي جمع في بطولته بين الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي، والأغنية من كلمات ورؤية فنية لأمير طعيمة وألحان وتوزيع وهندسة صوتية لخالد عز، وقد أعاد هذا التعاون بين حنان ماضي والحلو إلى الأذهان تعاونهما في تتر مسلسل "الوسية" من إنتاج عام 1990.

أيضا شهد رمضان 2023 عودة التعاون بين ثنائي قدم العديد من الأعمال الفنية الشهيرة، حيث تعود الفنانة أحلام للتعاون مع الشاعر الغنائي عبداللطيف البناي بعد غياب يقارب 30 عاما، وذلك من خلال مقدمة مسلسل "مجاريح" التي قام بتلحينها ناصر الصالح، والمسلسل من بطولة الفنانة سعاد عبدالله، وهو من تأليف الكاتب الاماراتي جمال سالم واخراج عيسى ذياب. ومن أبرز الأغاني التي قدمتها أحلام مع البناي "قول عني ما تقول" و"تناظر الساعة" وغيرهما.

وقدم الفنان حميد الشاعري أغنية مسلسل "مذكرات زوج"، الذي عرض في النصف الأول من شهر رمضان، وهو من بطولة الفنان طارق لطفي، أما الأغنية فهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي. في حين قدم الفنان مدحت صالح مقدمة مسلسل "حضرة العمدة" الذي قامت ببطولته الفنانة روبي، وتحمل الأغنية عنوان "اللي يهري يهري" وهي من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

وشهد هذا الموسم أول تجربة للمنشد ياسين التهامي، في عالم الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل "ستهم" بطولة الفنانة روجينا، حيث قام بغناء المقدمة، إلى جانب مشاركته في العمل بالتمثيل وغناء قصائد المدح والانشاد خلال الحلقات مما أضفى عليها أجواء روحانية مميزة.

وإلى جانب فناني التسعينيات، شهد الموسم الأخير مشاركة نجوم من أجيال مختلفة، ومهم الفنان السعودي إبراهيم الحكمي الذي عاد إلى الدراما المصرية بعد غياب عامين ليقدم مقدمة مسلسل "جميلة" بطولة ريهام حجاج وهي من تأليف وألحان عزيز الشافعي. بينما تعاون الفنان أحمد سعد مع الفنان محمد رمضان ليقدم مقدمة مسلسل "جعفر العمدة" وهو التعاون الثالث بينهما حيث قدم سعد تتر مسلسلي "موسى" و"البرنس".

أما الفنانة دنيا سمير غانم، فشاركت في الموسم بمسلسل "جت سليمة" الذي بدأ عرضه في النصف الثاني من رمضان، حيث قامت بغناء مقدمة المسلسل، وتعاونت في الأغنية لأول مرة مع الشاعر أيمن بهجت قمر، والألحان لعمرو مصطفى. كما غني الفنان حمادة هلال مقدمة مسلسل "المداح 3 أسطورة العشق" من كلمات أحمد شكري وألحان شكري، وشاركه الفنان وائل الفشني.



