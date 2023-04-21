جبال الألب تفقد 5 كيلومترات مكعبة من الجليد في عام 2022

أعلنت وكالة مراقبة المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، أمس، عن ذوبان المزيد من الجليد في جبال الألب الأوروبية، العام الماضي، أكثر من أي وقت مضى تم تسجيله من قبل.

وقالت «خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ»، إن الأنهار الجليدية فقدت أكثر من خمسة كيلومترات مكعبة من الجليد.

وأضافت الوكالة أنه إذا تم ضغط هذه الكتلة من الجليد في مكعب، فإن حوافها ستكون نحو خمسة أضعاف ونصف ارتفاع برج إيفل.

وتمثل التقارير الحديثة فيما يخص ذوبان الثلوج مؤشرا خطرا على ما تشهده البيئة والظروف المناخية من مؤشرات سلبية على مستوى العالم.

ولم يكن الجليد هو الرقم القياسي الوحيد الذي تم تسجيله في الخدمة لعام 2022، حيث شهدت أوروبا أيضاً أكثر فصول الصيف سخونة تم تسجيلها على الإطلاق.