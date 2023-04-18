زيت الزيتون.. السائل الذهبي الغني بالفوائد

يطلق على زيت الزيتون اسم السائل الذهبي، ويعد من أساسيات النظام الغذائي المتوسطي منذ آلاف السنين، ولكن زراعته راحت تنتشر في مختلف دول العالم؛ نظراً للقيمة الغذائية العالية التي يتمتع بها.

تحتوي كل ملعقة طعام من زيت الزيتون، والتي يصل وزنها إلى 13.5 غراماً على 119 سعرة حرارية، وفيها 13.50 غراماً من الدهون، منها ما يقارب غرامين من الدهون المشبعة. ويحتوي الزيتون على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والأحماض، ومنها حمض الفوليك والدهون الأحادية غير المشبعة، وأوميغا 9، علاوة على الأحماض الدهنية «أوميغا 6» و«أوميغا 3»، وفيتاميني «إي» و«ك».

يساعد زيت الزيتون في الحميات الغذائية، إذ يعمل على خفض الرغبة في الطعام، وينصح بتناوله بكميات متواضعة خلال الحميات. الأحماض الموجودة في زيت الزيتون، تجعله من السوائل التي تسهم في الوقاية من الإصابة بالسرطان، إذ تخفف الدهون غير المشبعة من تأثير الجينات السرطانية التي تحول الخلايا السليمة في الجسم إلى مسرطنة. ويحتوي زيت الزيتون على الكوليسترول الجيد، ولذا يسهم في تخفيف الكوليسترول الضار، ويعمل على خفض احتمالية الإصابة بأزمات قلبية، كما يحث الجسم على إفراز الهرمونات الصفراء التي تسهم في الوقاية من الإصابة بحصوات المرارة، وتحسّن عمل الكبد.

أما مرضى السكري فيساعدهم زيت الزيتون في السيطرة على نسبة السكر في الدم، وتسهم الدهون الأحادية غير المشبعة في الحفاظ على مستويات الدهون الثلاثية.

• 119 سعرة حرارية في كل ملعقة طعام من زيت الزيتون.