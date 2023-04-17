مصر..تحرك قانوني ضد «نيتفليكس» و «كليوباترا السمراء»

تقدم محامي مصري ببلاغ للنائب العام لغلق منصة نيتفليكس Netflix، بعد الإعلان عن الفيلم الوثائقي "كليوباترا السمراء".

وطالب المحامي محمود السمري باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد القائمين على هذا العمل، وضد إدارة المنصة لاشتراكها في هذه الجريمة، والتحقيق معهم وحجب بثها فى مصر ومخاطبة كافة الجهات المعنية وخاصة الهيئة الوطنية للإعلام لتحقيق ذلك.

جاء في البلاغ المقدم ضد نتفليكس: لوحظ في الفترة الأخيرة قيام منصة نيتفليكس Netflix ببث بعض المواد المرئية والمحتوى المخالف لضوابط المحتوى الإعلامي، التي تعودنا عليها فى المجتمعات العربية والشرقية فى كل دول المنطقة العربية والإسلامية، حيث إن أغلب ما تعرضه تلك المنصة يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية وخاصة المصرية، بحسب عدد من الصحف المحلية.

كما جاء في البلاغ بعد أزمة فيلم «كليوباتر السمراء»: وصلت بهم إدارة المنصة إلى عرض إعلانات دعائية وجذابة يراها الملايين فى العالم، وانتشرت على صفحاتهم الرسمية الموثقة عبر الفيس بوك، في الآونة الأخيرة، دعوة لمشاهده فيلم وثائقي عن الملكة كليوباترا، التي كانت من أصل يوناني بأنها سوداء وكل الفراعنة وقتها بشرتهم سوداء، على عكس التاريخ والحضارة المصرية، لترويج لفكر الافروسنتريك المنتشر بكثرة على السوشيال ميديا، التي لهم شعارات وكتابات الهدف منها تشويه وطمس الهوية المصرية بشكل فج ويدعو للقلق لنا كمصريين لنا حضارة تاريخية تحكى عنها الأمم على مر الزمان وقضية هؤلاء أصحاب هذا الفكر مدعومين بشكل كبير من جهات خارجية كبيرة لتزييف حقائق المصريين.

وطالب السمري في نهاية بلاغه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد القائمين عن هذا العمل وضد إدارة المنصة لاشتراكها في هذه الجريمة.