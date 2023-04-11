ماذا يخطط إيلون ماسك.. مصير «تويتر» بعد دمجه مع «إكس كورب»

كشفت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إن تويتر لم يعد شركة مستقلة، بعد الاندماج مع شركة حديثة تدعى إكس كورب «X Corp»، الأمر الذي أثار تكهنات حول خطط إيلون ماسك المستقبلية.

ونقلت «سكاي نيوز» عن المصدر أن «تويتر لم يعد موجودا بعد اندماجه مع شركة X Corp، وذلك وفقا لوثيقة صادرة بتاريخ 4 أبريل الجاري وقدمت إلى محكمة كاليفورنيا».



وليس من الواضح بعد ما يعنيه هذا التغيير بالنسبة إلى «Twitter»، الذي شهد مجموعة من التغييرات، منذ أن اشتراه الملياردير الأميركي ماسك مقابل 44 مليار دولار العام الماضي.



وسبق لماسك أن أعلن عن رغبته في جعل «X» مشابها لتطبيق «WeChat» الصيني، وهو تطبيق شهير تملكه شركة «Tencent Holdings».

ويستخدم «وي شات» في كل شيء تقريبا، بدءا من المدفوعات وحجز تذاكر الأحداث إلى تبادل الرسائل.



ويمتلك ماسك أيضا النطاق «X.com»، وهو اسم شركة مدفوعات عبر الإنترنت اندمجت في النهاية مع «PayPal».

أثار إيلون ماسك تكهنات أخرى، بعدما نشر على حسابه صورة اللافتة الخاصة باسم تويتر، الموضوعة خارجة مقر الشركة في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، بدت الصورة غامضة، خاصة وأنه تم طلاء حرف «W» في كلمة «Twitter».



وقبلها، غيّر الملياردير الأميركي لفترة وجيزة شعار «تويتر» في العالم الافتراضي من العصفور إلى الكلب.