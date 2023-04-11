المسلسلات الأكثر مشاهدة في رمضان.. السباق مشتعل

وسط منافسة شديدة وسباق محموم على استقطاب الجمهور وتصدر قوائم الأكثر مشاهدة، تواصل الأعمال الدرامية المشاركة في الموسم الأبرز، رمضان 2023، سباقها، ولم يستطع أي من هذه الأعمال حسم السباق لمصلحته بشكل واضح، بحيث يحقق نسب مشاهدة فارقة مقارنة بالأعمال الأخرى.

وأسهم في إشعال المنافسة الدرامية صراع «التريند» الذي تشهده وسائل التواصل الاجتماعي يومياً، وحرص شركات الإنتاج ومنصات العرض الرقمية على دعم الأعمال الخاصة بها لتتصدر الصراع.

خليجياً

هذه المنافسة انعكست على الاستطلاع الذي أجرته «الإمارات اليوم» عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حول العمل الدرامي الذي لفت انتباه القراء في الأيام الأولى من شهر رمضان وقرروا متابعته، فتعددت إجابات القراء، وتنوعت ترشيحاتهم للأعمال الدرامية المميزة وفقاً لرأيهم، ففي الدراما الإماراتية والخليجية تضمنت الترشيحات: «مجاريح» من بطولة سعاد عبدالله، أسمهان توفيق، هنادي الكندري، هند البلوشي، وعبدالإمام عبدالله، وهو من تأليف جمال سالم، وإخراج عيسى ذياب. ومسلسل «طوق الحرير» الذي يشهد عودة الفنانة الإماراتية سميرة أحمد للتمثيل، بعد توقف لمدة خمس سنوات تقريباً، ويشاركها في بطولته الفنانون: أحمد الجسمي وهيفاء حسين وبلال عبدالله، وهو من تأليف وسيناريو وحوار منى النوفلي، وبشاير العبدولي، وإخراج أحمد المقلة. إلى جانب مسلسل «شعبية الكرتون»، للمخرج حيدر محمد، الذي يعود في موسمه الـ17 هذا العام.

مصرياً

وعلى مستوى الدراما المصرية، تصدر ترشيحات القراء كل من مسلسل «المداح أسطورة العشق»، الذي يؤدي بطولته حمادة هلال، هبة مجدي، يسرا اللوزي، خالد زكي، محمد رياض، رانيا فريد شوقي، ولوسي، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

وتضمنت الترشيحات مسلسل «الكبير 7»، الذي يواصل نجاحه هذا العام رغم انتقادات متعددة طالت بطلته رحمة أحمد، كما اتهمته بضعف المحتوى وافتعال الكوميديا بدلاً من الاعتماد على كوميديا الموقف. وكعادته لم يغب الفنان محمد رمضان عن «التريند»، عبر مسلسله «جعفر العمدة»، الذي ظهر في قوائم الأكثر مشاهدة، رغم أنه لم ينج من الانتقادات كذلك. وشملت الترشيحات مسلسل «1000 حمدالله عالسلامة» للفنانة يسرا، ومسلسل «الصفارة» للفنان أحمد أمين.

سورياً

ومن الدراما السورية التي رشحها قراء «الإمارات اليوم» ضمن الاستطلاع، مسلسل «الزند ذئب العاصي»، الذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً منذ بداية عرضه هذا العام، وقدم بطله الفنان تيم حسن أداءً مميزاً خرج به من عباءة شخصية «جبل» التي قدمها في «الهيبة»؛ والمسلسل من تأليف عمر أبوسعدة، وأخرجه الفنان المخرج سامر البرقاوي. وكذلك مسلسل «مربى العز» الذي يضم نخبة من نجوم الدراما السورية، منهم عباس النوري، سوزان نجم الدين، وأمل عرفة، ومن إخراج رشا شربتجي. وشملت الترشيحات أيضاً المسلسل السوري - اللبناني «النار بالنار»، الذي أثار جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو من تأليف رامي كوسا، وإخراج محمد عبدالعزيز، وبطولة عابد فهد، كاريس بشار، جورج خباز، زينة مكي، طارق تميم، وطوني عيسى. علاوة على مسلسل «أخيرا» من بطولة قصي خولي ونادين نجيم، وهو من تأليف بلال شحادات وإخراج أسامة الناصر.

وتضمنت ترشيحات القراء أعمالاً أخرى، ولكن لم تحصل على أصوات كثيرة، ومنها: «الكتيبة 101»، «ابتسم أيها الجنرال»، «سفربرلك»، «الهرشة السابعة»، وغيرها.

حنين للقديم

وكشف الاستطلاع عن ميل جانب من القراء إلى الأعمال القديمة، منهم القارئ سامح، الذي أشار إلى أنه يشاهد مسلسلات الفنان يوسف الشريف القديمة مثل «كفر دلهاب»، «القيصر»، «الصياد» و«اسم مؤقت»، معتبراً أنه الفنان الوحيد الذي يستحق المشاهدة في العالم العربي، وفق رأيه. واتفق معه حساب آخر، علّق قائلاً: «وين أيام (درب الزلق) و(المال والبنون) و(خالتي قماشة) ومسلسل (على الدنيا السلام) و(محظوظة ومبروكة)».

في حين أعرب القارئ إمام عن اعتقاده بأن زمن التلفزيون ولى، وأن المشاهدين انصرفوا عنه، واتجهوا إلى المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأعرب آخرون عن استيائهم من مضمون الأعمال الدرامية التي تعرض، وما تتضمنه من عنف وصراع وخيانة وغيرها. وكتبت القارئة روضة: «أكثر الأعمال عنف وقتل وضرب ودم.. كلها توتر».

وأشارت قارئة ثانية إلى رفضها متابعة المسلسلات، لأنها تتناول موضوعات مزعجة، مثل الضرب والخيانة والصراعات، مضيفة: «مش معقول 24 ساعة مشاكل وصراخ».

«جعفر العمدة»

وتصدر مسلسل «جعفر العمدة» الأكثر مشاهدة في الإمارات، تلاه مسلسل «وأخيرا»، ثم «الزند»، و«للموت2»، ثم برنامج المقالب «رامز نيفر ايند»، وحل مسلسل «الأجهر» في المركز السادس، و«الكبير أوي 7» في المركز السابع، تلاه «دفعة لندن»، أما المركز التاسع فاحتله مسلسل «كامل العدد»، والعاشر مسلسل «مربى العز».

وتصدر «جعفر العمدة»، إلى جانب «الكبير أوي7»، قائمة الأكثر مشاهدة، كما ضمت القائمة كلاً من: «ضرب نار» بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، و«سره الباتع» الذي يعد أول تجربة للمخرج خالد يوسف في الإخراج التلفزيوني، ومسلسل «1000 حمدالله عالسلامة» بطولة يسرا، و«سوق الكانتو» بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، و«الصفارة»، و«الكتيبة 101» الذي يتناول بطولات الجيش المصري في حربه على الإرهاب في سيناء، و«كشف مستعجل» من بطولة محمد خاطر ومحمد عبدالرحمن وهنادي مهنا، وفي المركز العاشر مسلسل «علاقة مشروعة» بطولة ياسر جلال، مي عمر، داليا مصطفى، مراد مكرم، وبسنت شوقي، وهو من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.

• قراء يميلون إلى الأعمال القديمة، ويتساءلون: أين أيام «المال والبنون» و«درب الزلق»؟

• مشاهدون أكدوا أنهم يبتعدون عن معظم المسلسلات لأنها تتناول موضوعات مزعجة مثل الضرب والخيانة والصراعات.

ليس مقياساً

اختلفت الأعمال التي تصدرت «التريند» عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتعددت أسباب هذا التصدر، ما يجعله مؤشراً غير دقيق لجودة الأعمال ونجاحها في الحصول على انتباه وإشادة الجمهور. فلم يقتصر «التريند» على إشادة رواد هذه المواقع، فبعضها تصدر بسبب ما به من أخطاء، وما وصفه المشاهدون بالمغالطات التاريخية، مثل مسلسل «سره الباتع» و«رسالة الإمام»، أو بسبب مشاهد معينة أثارت الجدل، مثل مسلسلات «النار بالنار» و«دفعة لندن» و«قرة عينك» الذي أثار البوستر الدعائي له الجدل، بعد أن ظهرت الفنانة حياة الفهد بإطلالة شبابية غريبة عليها، كما أشار مشاهدون.

«التريند»

أسهم في إشعال المنافسة الدرامية وصراع العمل المتصدر الذي تشهده وسائل التواصل الاجتماعي يومياً.