زينة رمضان تجتذب العائلات.. فوانيس وعناقيد نور وأهلّة

فوانيس وأهلّة ومجسمات وعناقيد الأضواء، وغيرها من المظاهر الرمضانية.. تحرص كثير من العائلات على شرائها، لتزين بها منازلها، وتستقبل بها الشهر الفضيل الذي يتخذ في دبي رونقاً خاصاً، يبرز ملامح من تقاليد الإمارات، واحتفائها بالشهر الكريم.

وأنعشت زيادة الطلب على زينة رمضان مبيعات مراكز الهدايا، وهي المراكز التي تتخصص في بيع التذكارات والديكورات الخاصة برمضان، حسب عاملين في هذه الوجهات، أكدوا أن الشهر الفضيل يزيد المبيعات بشكل كبير. ورصدت «الإمارات اليوم» عدداً من أنواع الزينة الأكثر طلباً من العائلات في رمضان، إذ جاء على رأسها مجسّمات الأهلّة وديكورات المطبخ والفوانيس بأشكالها المتنوعة، التي تعد من بين أهم المعروضات.

كما توافرت زينة رمضان ثلاثية الأبعاد، التي تعمل ببطارية LED، وبتصميم «نجوم وقمر» يعمل بالطاقة الشمسية، وستارة سلسلة أضواء رمضان مقاومة للماء في الهواء الطلق، علاوة على ستارة سلسلة مزينة بأضواء رمضان وأقمار ونجوم.

وقال عاملون في مراكز تخفيضات إنهم يستعدون منذ أسابيع لاستقبال الشهر الفضيل، إذ يزيد الطلب على المنتجات المتعلقة بالزينة.

وأشار محمد إبراهيم (بائع في أحد المراكز): «نستعد قبيل رمضان بنحو أسبوعين، من خلال توفير جميع أنواع الزينة من فوانيس ومجسمات وديكورات يزيد عليها الطلب خلال هذا الشهر بشكل كبير، إذ تهتم الأسر بشرائها، لتضيف أجواء جميلة، وملامح احتفالية وروحانية على البيوت في رمضان».

كما تشهد الدلات وصبابات القهوة إقبالاً لافتاً من العائلات، لذا برزت وسط المعروضات بتنوع كبير في الأشكال والأحجام، علاوة على المفارش المطرزة ذات النقوش الإسلامية، وكذلك الديكورات والأواني الخاصة بالضيافة.

من ناحيته، أكد أ. برقى (بائع في مركز للتخفيضات بالورقاء في دبي)، أن «هناك إقبالاً على زينة رمضان، لاسيما من العائلات الإماراتية التي تسكن المنطقة، وذلك على كل أنواع الزينة والديكورات المنزلية التي تتناسب مع أجواء الشهر الفضيل».

• محمد إبراهيم:

«نستعد قبيل رمضان بنحو أسبوعين، من خلال توفير جميع أنواع الزينة التي يزيد عليها الطلب بشكل كبير».

• زينة رمضان توافرت بتصميم «نجوم وقمر» يعمل بالطاقة الشمسية، وستارة سلسلة أضواء رمضان مقاومة للماء في الهواء الطلق.