سلطان النيادي شاعر من الفضاء

قدّم رائد الفضاء سلطان النيادي، أداء شعرياً متميزاً، مع كل من الشاعرة الإماراتية، د. عفراء عتيق، والشاعر هاري بيكر، إضافة إلى الأطفال الفائزين في مسابقة «أصوات أجيال المستقبل»، هزاع علي سالم محمد اليليلي، وإيثان ديسوزا. جاء العرض احتفاءً باليوم العالمي للشعر، وضمن حلقات برنامج «الإمارات للآداب في الفضاء»، الذي تنظمه مؤسسة الإمارات للآداب، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء.

وأعربت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم، سفيرة النوايا الحسنة لمبادرة «أصوات أجيال المستقبل»، عن بالغ سعادتها بالأداء الشعري، وإسهامه في تسليط الضوء بشكل مختلف على أهداف التنمية المستدامة، وأهمية الشراكات في تحقيقها.

وتستكشف قصيدة «أهداف التنمية المستدامة»، التي تمت كتابتها بأسلوب الشعر الملحون (الصلام)، وباللغتين العربية والإنجليزية، الأهداف الـ17 التي وضعتها الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.