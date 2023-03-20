اليونان: المراهقات أكثر إدماناً لوسائل التواصل الاجتماعي

يقضي واحد من بين كل سبعة من المراهقين في اليونان، وتحديداً 13% منهم، وقتاً مفرطاً على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يؤثر سلباً في حالتهم الذهنية، بحسب ما أظهرته بيانات أولية جمعها معهد أبحاث جامعة الصحة العقلية.

وتظهر البيانات الأولية الخاصة بعام 2022 أن الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي كان أعلى بشكل ملحوظ بين الفتيات بالمقارنة مع الفتيان. وجاءت النسبة بين الفتيات 16%، مقابل 9% بين الفتيان. كما كانت النسبة 16% بين من يبلغون من العمر 13 عاماً، و16% بين من يبلغون 15 عاماً، مقابل 6% لمن يبلغون 11 عاماً.

وتسعى الدراسة، التي يُجريها معهد «إيبيبسي» للأبحاث كل أربعة أعوام، إلى الإجابة عما إذا كان الاستخدام المفرط للهواتف المحمولة ووسائل التواصل مرتبطاً بتدهور الصحة العقلية للمراهقين.