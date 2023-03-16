بعد 3 أشهر من إقامتهم في السعودية .. شاهد أطفال رونالدو يتحدثون العربية بطلاقة ! ( فيديوهات)

صدم رونالدو جونيور، نجل لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، السعوديين بعد ظهوره في مقطع فيديو رفقة أحد أصدقائه من الاطفال السعوديين.

وتفاعل كثيرون مع مقطع فيديو الابن الأكبر لرونالدو، البالغ من العمر 12 عاما، حيث ظهر صحبة طفل سعودي في مثل عمره، وكانا يرتديان قميص نادي النصر.وبعد 3 أشهر من انتقال عائلته للعيش في المملكة، يبدو أن أبناء رونالدو أعجبوا باللغة العربية، حيث قال جونيور في الفيديو: "تحية لأبو راكان"، وفي وقت سابق انتشر فيديو لابنته ألانا مارتينا البالغة من العمر 6 سنوات، وهي تعدد أيام الأسبوع بلغة عربية واضحة ومتقنة.

وانضم جونيور إلى أكاديمية "مهد" الرياضية، لمواصلة مسيرته الكروية على مستوى أكاديميات الناشئين.

و"مهد" أكاديمية سعودية تهدف إلى اكتشاف المواهب وتطويرها في جميع المناطق والمدن ضمن الألعاب الفردية والجماعية بدءا من سن 6 سنوات.