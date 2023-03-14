ارتفاع حالات الانتحار بين الإناث في اليابان خلال 2022 للعام الثالث على التوالي

أظهرت بيانات حكومية الثلاثاء ارتفاع عدد الإناث اللاتي يقدمن على الانتحار في اليابان للعام الثالث خلال عام 2022، بارتفاع بواقع 67 مقارنة بالعام السابق ليصل العدد إلى 7135 حالة ، حيث يبدو أن جائحة كورونا فاقمت من هذا التوجه.



وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن البيانات أظهرت أن حالات الانتحار بين الفتيان والفتيات في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية ارتفعت بواقع 41 حالة ليصل الإجمالي إلى 514 حالة ، متجاوزا الرقم القياسي السابق الذي بلغ 499 حالة خلال عام 2020.



وقد ارتفع إجمالي عدد الذين أقدموا على الانتحار في اليابان بواقع 874 حالة ليصل الإجمالي إلى 21 ألفا و881 حالة ، في حين ارتفعت حالات الانتحار بين الذكور لأول مرة منذ 13 عاما بواقع 807 ليصل الإجمالي إلى 14 ألفا و746 شخصًا.



وقال مسؤول وزاري يعمل في مجال وضع إجراءات لمنع الانتحار إن ارتفاع عدد المنتحرين يمكن أن يرجع إلى تداعيات جائحة كورونا، التي بدأت عام 2020.



وأضاف" سوف نراقب الوضع عن كثب ونعمق تحليلنا، ويشمل ذلك تأثير جائحة كورونا".



وكانت المشاكل الصحية الأسباب الأكثر شيوعا وراء الانتحار لدى الجنسين، حيث مثلت 12 ألفا و774 حالة أو أغلبية حالات الانتحار العام الماضي، تليها المشاكل الأسرية بواقع 4775 حالة، والمشاكل المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والحياتية بواقع 4697 حالة.