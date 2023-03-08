مطعم ألماني يقدم آيس كريم بالصراصير! "صور

قام متجر آيس كريم ألماني في مدينة روتنبورغ الجنوبية، بتوسيع قائمته وإضافة الحشرات إلى الآيس كريم، إذ أضاف الصراصير على وجه المثلجات التي يقدمها لزبائنه، وذلك كما ذكرت صحيفة "انديان تايمز".

وأضافت الصحيفة أن توماس ميكولين صاحب المطعم نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام"، قائمة بنوع المثلجات الجديد قائلاً "لقد غُمرنا بالفعل بالكثير من الانتقادات ، والكثير من الإطراءات ، والكثير من المفاجآت والكثير من الفضول حول آيس كريم دقيق الكريكيت الجديد!"

وأضاف قائلاً عبر المنشور "رهان كنت أعمل عليه طوال فصل الشتاء وأنني لم أقترحه دون خوف من التداعيات"، شكرًا للجميع ، لأولئك الذين يتحدثون جيدًا والذين يتحدثون بشكل سيء ، لأنهم ... على أي حال ، يتحدثون عنها وهذا نجاح بالنسبة لي، شكرا لعائلتي ولكم أيها العملاء الأعزاء الذين يغذون حبي لهذه المهنة الرائعة كل يوم!.

من جانبها قالت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن توماس ميكولين قوله إنه يريد تجربة كل شيء. "لقد أكلت الكثير من الأشياء ، بما في ذلك الكثير من الأشياء الغريبة ، وكانت الصراصير شيئًا ما لازلت أرغب في تجربته ، أيضًا في شكل الآيس كريم".

وأوضح ميكولين أن الوصفة تشمل دقيق الكريكيت والقشدة الثقيلة وخلاصة الفانيليا والعسل.

وتلقى ميكولين الكثير من الانتقادات عبر صفحات التواصل الإجتماعي.