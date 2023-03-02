تاجر مخدرات هارب يتحول إلى «رجل كوري وسيم»

ألقت الشرطة القبض على أحد أباطرة المخدرات التايلانديين رغم إجرائه جراحة تجميلية لتغيير ملامحه بالكامل وتحول إلى «رجل كوري وسيم».

وأجرى تاجر المخدرات المعروف بالنسبة للشرطة سارات ساوانجينج جراحة تجميلية شاملة غير فيها ملامح وجهه، كما غيّر اسمه إلى جيمين تشيونغ في محاولة للتهرب من المحققين.

واعترف الشاب البالغ من العمر 25 عامًا بعد القبض عليه بشراء المخدرات باستخدام Bitcoin على شبكة الإنترنت المظلمة ثم بيعها للعملاء في وحول العاصمة التايلاندية، بانكوك.

وتتهم الشرطة التاجر الشاب بكونه أحد «الأسباب الرئيسية لوباء (عقار) MDMA في بانكوك» ويشتهر العقار باسمه التجاري «اكستسي» وهو نوع من أتواع المنشطات ذات التأثير النفسي والمشتقة من الأمفيتامين.

وتمكن ساوانيجنغ من التهرب من السلطات منذ أوائل ديسمبرعندما صدرت بحقه مذكرة توقيف، لكن تم تعقبه عبد الاستحواذ على شحنة مخدرات إلى شقة فاخرة في منطقة للأثرياء من بانكوك واعتقل بعد أن أعرب ضابط شرطة سري عن رغبته في العمل كـ «موزع مخدرات» لديه.

ونقلت وسائل إعلام أن رجال الشرطة أصيبوا بصدمة عندما وصلوا لاعتقال ساوانيجنغ الذي كان تحول بنظرهم إلى «رجل كوري وسيم». وتم القبض عليه «للاشتباه في استيراد مخدرات من الفئة الأولى إلى تايلاند لتوزيعها، مما يعرض أمن الأمة وسلامة السكان للخطر.»

وقال اللواء تاما سوتي من قسم الشرطة الذي قام بتوقيفه أن«هذا الشرير هو أحد الأسباب الرئيسية لوباء MDMA في بانكوك. كنا نبحث عنه منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر. لقد خضع لعملية جراحية لإخفاء نفسه».

وتأكدت الشرطة من هويته لاحقا كان يبدو لأنه سبق أن تم القبض عليه قب ذلك ثلاث مرات.