«حيّ رمضان».. كرم وتسامح وترابط أسري في مدينة إكسبو دبي

تستعد مدينة اكسبو دبي لاطلاق «حيّ رمضان» من 3 مارس ويستمر طوال الشهر الكريم، لتوفير تجربة رمضانية فريدة.

تبدأ فعاليات «حيّ رمضان» مع احتفالات «حق الليلة» من 3 إلى 5 مارس، حيث ستنظم مسيرة لموكب من الإبل الأصايل الإماراتية بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتنظم أنشطة تراثية للأطفال والعائلات. ويحتفي «حيّ رمضان» بقيم شهر رمضان مثل الكرم والتسامح والترابط الأسري والتراحم بين أفراد المجتمع ضمن أجواء روحانية ممتعة. ويمكن للزوار ارتياد المسجد في الموقع لأداء جميع الصلوات وصلاة التراويح، والاستمتاع بمجموعة من الأنشطة والعروض المسرحية المناسبة للعائلات.