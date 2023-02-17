«النمرود» تفتتح مهرجان المسرح الخليجي

تنطلق يوم الإثنين المقبل فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي في مسرح أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية.

ويحتفي المهرجان، الذي يقام تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمبدعي المسرح الخليجي، وينظم كل عامين، ويقتصر على عروض مسرحية لفرق ومجموعات فنية مشهرة ومعترف بها في دول الخليج.

ويشهد حفل افتتاح الدورة الرابعة من المهرجان تقديم مسرحية «النمرود»، التي كتبها صاحب السموّ حاكم الشارقة (2008)، ويجسّدها طلبة المستوى الثالث بالأكاديمية.

وتشارك ستة من أبرز وأحدث العروض المسرحية بدول الخليج العربية في المسابقة الرسمية للمهرجان، الذي يتكفل بإنتاج الأعمال المشاركة فيه، ويختبر مستوياتها الفنية عبر لجنة محكمة تضم مجموعة من الفنانين من ذوي الخبرات والتجارب الملحوظة، ويخصص جوائز قيمة للجهود المتميزة والمبتكرة.

أما العروض المشاركة ويشهدها الجمهور على مسرح قصر الثقافة فهي: «الهود» من تأليف راشد الشمراني وإخراج معتز العبدالله، وتقدمها فرقة مسرح الشباب من المملكة العربية السعودية، و«يا خليج» تأليف يوسف الحمدان، وإخراج عبدالله البكري، وتقدمها فرقة جلجامش من مملكة البحرين، و«زغنبوت» تأليف إسماعيل عبدالله، وإخراج محمد العامري، وتقدمها فرقة مسرح الشارقة الوطني من دولة الإمارات، و«عنقود العنب» تأليف نادية القناعي وإخراج عبدالله سالم القلاف، وتقدمها فرقة المسرح العربي من دولة الكويت، و«غجر البحر» تأليف طالب الدوس وإخراج ناصر عبدالرضا، وتقدمها فرقة قطر المسرحية من دولة قطر، و«سدرة الشيخ» تأليف وإخراج عماد الشنفري، وتقدمها فرقة صلالة للفنون المسرحية الأهلية من سلطنة عُمان.

يحفل البرنامج الثقافي المصاحب بالعديد من الأنشطة التي أعدت لإثراء يوميات المهرجان ويفرد مساحة خاصة للأجيال المسرحية الجديدة، حيث يقدم لجمهوره عرضين من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، ويستضيف مجموعة من الطلبة العرب الذين شاركوا في دورات سابقة من ملتقى الشارقة لأوائل المسرح العربي.